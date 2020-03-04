بالفيديو.. فيروس «كورونا» يصيب الرياضة العالمية بالشلل

المصدر: إعداد-أحمد طارق

ألقت المخاوف من انتشار فيروس «كورونا» القاتل المتفشي في الصين، الذي انتشر في دول أخرى عدة، بظلاله على عالم الرياضة بشكل واضح، إذ تأثر العديد من البطولات والمسابقات حول العالم، بسبب هذا الفيروس الغامض. وانتقل تأثير «كورونا» إلى المسابقات التي أقيمت في الدولة، إذ تم إلغاء منافسات طواف الإمارات، والأمر نفسه بالنسبة لبطولة العالم للترايثلون في أبوظبي، أما على صعيد مباريات كرة القدم، فتم تأجيل مباريات الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا. وفي ما يلي عدد من أبرز الفعاليات الرياضية التي تأثرت، سواء بالتأجيل أو الإلغاء أو نقل مكان إقامتها