كايو: اسمي حمدان.. والمنتخب سيصبح أكثر قوة مع تجنيس ليما

المصدر: معاذ كمبال ■العين

شدد لاعب فريق العين، كايو كانيدو، على أن المنتخب الوطني لكرة القدم سيصبح أقوى بعد حصول لاعب الوصل، فابيو ليما، على الجنسية الإماراتية، وإمكانية مشاركته مع «الأبيض» في الاستحقاقات المقبلة بداية من التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا، مشيراً إلى أن ليما يعد أحد أبرز اللاعبين في مركزه في الملعب، وسيكون قادراً على تقديم الإضافة المتوقعة منه لـ«الأبيض».

وقال كايو لـ«الإمارات اليوم» إن فابيو ليما سيمنح مدرب المنتخب الوطني، الصربي إيفان يوفانوفيتش، المزيد من الخيارات الهجومية، وقال: «أتوقع أن تزداد قوة خط الهجوم بصورة أكبر، فابيو ليما لاعب لا يحتاج إلى تعريف، فالجميع شاهدوا ما ظل يقدمه مع فريق الوصل، وبالتأكيد فإن انضمامه إلى المنتخب سيكون أمراً رائعاً، وآمل أنا وهو مع بقية اللاعبين أن نكون على قدر التحدي، ونحقق المطلوب».

وحول المتغيرات التي طرأت على حياته الشخصية بعد حصوله على الجنسية الإماراتية، أشار كايو كانيدو إلى أن زملاءه في فريق العين أطلقوا عليه اسم حمدان، وقال: «لقد بدأ الأمر مزاحاً، ولكنني سعيد بهذا الاسم، فأنا فخور لأنه أصبح بإمكاني حالياً الالتحاق بقائمة المنتخب الوطني في حال تم استدعائي، لأن الحصول على الجنسية لا يضمن حصولي على فرصة الاستدعاء من قبل المدرب، لأن عليّ الاجتهاد أكثر».

وأضاف: «أسرتي في البرازيل سعيدة بحصولي على الجنسية الإماراتية، إنهم فخورون بي، لأنه بات بإمكاني أن ألعب للمنتخب الوطني، فهم يعرفون الإمارات جيداً، وبالنسبة لي سأكون مديناً لهذا البلد في كل لحظة أشارك فيها مع المنتخب، فأنا أعيش هنا منذ ست سنوات، ولدي الكثير من الذكريات هنا، وآمل أن أكون عند حسن ظن المسؤولين».

وتعليقاً على اللقاء الذي سيتجدد بين العين والوصل، نهاية الشهر الجاري، في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، أكد كايو كانيدو أنها ستكون مباراة مختلفة، وقال: «أعتقد أنها ستكون مباراة مختلفة جداً عن لقاء الدوري، تلك المواجهة ستكون مسألة نكون أو لا نكون، ولكن حالياً يجب أن نركز على اللقاءات خطوة بخطوة، وبالبداية بلقاء الشارقة في الجولة المقبلة».

وفي حديثه عن مواجهة فريق الشارقة، اعترف البرازيلي كايو كانيدو بأن اللقاء لن يكون سهلاً على «الزعيم»، وأن ذلك سيتطلب منهم المزيد من الاجتهاد في الحصص التدريبية خلال الأيام التي تسبق المباراة. وقال: «ستكون مواجهة صعبة بكل تأكيد، ولكننا مع ذلك نأمل أن نكون على قدر التحدي فيها».

وحول وجود لاعب العين السابق، كايو لوكاس، في صفوف الشارقة، قال: «كايو لاعب رائع، لقد لعب سنوات عدة في نادي العين، وانتقل بعدها، وهو صديقي، ونحن على اتصال، وبالتأكيد سيكون علينا الحذر من تحركاته خلال المباراة، فهو لاعب مهاري، وعموماً علينا التركيز على فريق الشارقة بأكمله، حتى ننجح في تحقيق الفوز باللقاء».

كايو:

الحصول على الجنسية لا يضمن حصولي على فرصة الاستدعاء للمنتخب.

مباراة العين مع الوصل في الكأس بشعار «نكون أو لا نكون».