بالفيديو: الفرحة تعود إلى جمهور فريق الشارقة بعد 4 هزائم

المصدر: منصور السندي - الشارقة

عادت الفرحة من جديد إلى جمهور فريق الشارقة في دوري الخليج العربي لكرة القدم بعدما غابت عنه منذ الجولة 11 وذلك عقب الفوز الثمين الذي حققه الفريق على ضيفه اتحاد كلباء بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المواجهة التي أقيمت اليوم الأحد على استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة ضمن الجولة 15 للدوري، ورفع الشارقة بهذا الفوز رصيده إلى 27 نقطة متقدما خطوة جديدة في المنافسة بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 13 نقطة فقط.

واحتفل جمهور الشارقة الذي تواجد في المدرجات مع لاعبيه بالفوز الكبير الذي جاء بعد أربع خسائر متتالية تعرض لها الفريق أمام كل من الظفرة والوحدة وشباب الأهلي وخورفكان.

سجل أهداف الشارقة كل من لاعب الرأس الأخضر ريان منديز " 42" والبرازيلي كايو لوكاس " 55 ومحمد خلفان" 83" فيما سجل هدف اتحاد كلباء الوحيد اللاعب أسامة الشال" 77".