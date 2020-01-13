الشارقة يواجه مصفوت ودياً اليوم

المصدر: منصور السندي ■الشارقة

يخوض فريق كرة القدم بنادي الشارقة على ملعبه، مساء اليوم، مباراة ودية أمام فريق مصفوت، ضمن تحضيراته لدوري الخليج العربي، في مقدمتها المباراة المرتقبة أمام شباب الأهلي 24 الجاري، ضمن الجولة 24.

وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة عودة بعض اللاعبين المصابين، بينهم المحترف البرازيلي إيغور كورنادو، بعدما أجرى أخيراً عملية جراحية، إثر تعرضه للإصابة بقطع كامل في العضلة الضامة، وفقد الفريق جهوده في المباريات الأخيرة.

ويسعى الشارقة للعودة إلى الواجهة، بعد تراجعه من المركز الأول إلى الثاني في الترتيب برصيد 24 نقطة، في أعقاب خسارتين أخيراً أمام كل من الظفرة والوحدة، فيما يتصدر شباب الأهلي الترتيب.