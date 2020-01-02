شاهد.. جمهور الوحدة يطالب بـ"حارس المرمى" في المدرجات لتحيته

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أصر عدد من مشجعي فريق الوحدة الذين تواجدوا في مدرجات استاد نادي الشارقة لمؤازرة الفريق في مباراته أمام الشارقة أمس الأربعاء ضمن الجولة 12 لدوري الخليج العربي التي انتهت بفوز الوحدة 2-1 على استدعاء حارس مرمى الفريق راشد علي من الملعب ليكون قريبا منهم في المدرجات حتى يتسنى لهم تحيته على المستوى المميز الذي قدمه في المباراة واسهم من خلاله في الفوز الثمين الذي حققه الفريق في هذه المباراة ورفع به رصيده الى 17 نقطة متقدما من المركز الثامن الى السابع في ترتيب فرق الدوري.

وتألق الحارس راشد علي في حراسة مرماه وأنقذ فريقه من العديد من الكرات الخطرة للاعبي الشارقة التي كان يمكن أن تغير من مجرى المباراة لمصلحة الشارقة.

وتذوق الوحدة أمام الشارقة طعم الفوز الذي غاب عنه منذ الجولة العاشرة التي كان قد حقق الفوز خلالها على اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف بعدما تعرض لخسارة كبيرة بهدفين نظيفين أمام العين في الجولة 11.