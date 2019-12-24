الظفرة يُنهي عناد عجمان ويبلغ ربع نهائي الكأس

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أنهى فريق الظفرة أمس عناد عجمان في مباراة دور الـ16 بكأس رئيس الدولة لكرة القدم، وفاز عليه بركلات الترجيح (8-7)، ليتأهل إلى دور الثمانية، في اللقاء الذي أقيم على استاد آل نهيان بأبوظبي.

وجاءت بداية المباراة قوية، إذ سنحت لـ«البرتقالي» فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة 11، حينما سدد مهاجمه البرازيلي فييرا كرة مقوسة من داخل الجزاء، لكن الحارس خالد السناني تصدى لها، لكن الظفرة رد بهجمة في الدقيقة 24 بواسطة البرازيلي جواو بيدرو، غير أن التسديدة الهوائية الخلفية للاعب علت المرمى. وتألق حارس مرمى عجمان علي الحوسني في مطلع الشوط الثاني عندما أنقذ مرماه من استقبال هدف محقق في الدقيقة 50 حينما حول مهاجم الظفرة، البرازيلي جواو بيدرو كرة عرضية برأسه في أقصى الزاوية اليسرى، لكن الحوسني استطاع أن يبعدها بأطراف أصابعه. وواصل الحوسني تألقه في الشوط وأنقذ مرماه مجدداً بعد 10 دقائق، حينما مرر لاعب الظفرة سهيل المنصوري كرة عرضية مخادعة كانت في طريقها للمرمى غير أن عادل الحوسني كان أكثر تركيزاً واستطاع أن يبعد الكرة بصعوبة، ليحافظ على نظافة شباكه ويؤكد رغبتهم الكبيرة في السعي من أجل خطف بطاقة التأهل. وكان لافتاً أن طرفي المقابلة عادا للعب بصورة حذرة بالغة بعد أن وصلت المباراة إلى الدقيقة 70، إذ انحصرت الكرة في وسط الملعب بشكل كبير مع تراجع واضح لفريق عجمان لمناطقه الخلفية والاعتماد على الهجمات المرتدة، بينما أكثر لاعبو الظفرة من التحضير في منطقة المناورات، ما أدى لنهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي لتنتقل المباراة للأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح التي ابتسمت للظفرة.