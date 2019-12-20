بالفيديو.. حالة من الحزن تخيم على جمهورالشارقة بعد التعادل مع عجمان

المصدر: منصور السندي-الشارقة

خيمت حالة الحزن على جمهور نادي الشارقة بعد تعادل فريقه أمام ضيفه عجمان 1-1في المباراة التي أقيمت أمس الخميس على استاد نادي الشارقةضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم ,ورغم أن الشارقة رفع رصيده الى 24نقطة محافظا على صدارة الدوري الا أن صدارته للمنافسة باتت مهددة من اقرب منافسيه وهو شباب الاهلي الذي يحتل المركز الثاني برصيد” 20”نقطة خصوصا في حال نجح في تخطي عقبة فريق خورفكان خلال اللقاء الذي يجمعها اليوم الجمعة.

تقدم الشارقة بهدف السبق في المباراة عن طريق لاعبه المحترف البرازيلي إيغور كورنادو"65”قبل أن ينجح عجمان في تسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه وليام اوسو من تسديدة رأسية قوية في المرمى "80”.

وبلغ عددالحضور الجماهيري في المباراة 3487مشجعا.