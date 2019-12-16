بالفيديو: العنبري يعلق على توليه تدريب المنتخب الوطني

المصدر: جوني جبور-دبي

علق المدير الفني لفريق الشارقة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري، على فكرة توليه تدريب المنتخب الوطني في المرحلة الراهنة، واصفاً ذلك لفخر لأي مدرب، إلا أنه لا يزال بحاجة لمزيد من الخبرات لقبول هذه المهمة الوطنية.

وجاء ذلك في رد العنبري على سؤال وجه له من قبل قناة دبي الرياضية عقب فوز الشارقة أول من أمس على النصر بنتيجة "3-1" في مباراة جمعتهما لحساب الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي.

وقال العنبري، إن: "لا أحد يستطيع رفض تدريب المنتخب الوطني، لكنني اعتقد أنني لا زلت بحاجة لمزيدٍ من الخبرة، وربما في مرحلة مقبلة وفي حال الطرح فأنه يمكن عندها القبول".