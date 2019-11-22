بالفيديو.. انتقادات لعضو سابق في "الاتحاد السعودي" تمنى خسارة "الهلال" "

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

انتقد الزميل عبدالله الكعبي مذيع برنامج سوالف رياضية الذي تبثه قناة عجمان قيام عضو سابق في الاتحاد السعودي بتمني فوز فريق اوراوا رد

الياباني على الهلال السعودي في المباراة الني تجمع الفريقين يوم الأحد المقبل ضمن اياب نهائي دوري ابطال اسيا بكرة القدم.

وتحدث الكعبي باستغراب عن قيام عضو الاتحاد السعودي الذي يشغل منصب عضو لجنة المسابقات بتمني فوز الفريق الياباني مما ادى الى تفاعل كبير على السوشال ميديا مع الفيديو.

ويلتقي الهلال مع الفريق الياباني في طوكيو بحثا عن لقب غائب منذ اكثر من ٢٠ عاما بعد فاز الهلال ذهابا بهدف دون رد.

شاهد الفيديو: