طموح النصر يصطدم بمعنويات كلباء

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يستضيف النصر على ملعبه، اليوم، اتحاد كلباء عند الساعة 8:45 مساءً، في مباراة يهدف من خلالها فريق النصر إلى الوصول إلى النقطة 13، وتحقيق النقطة 12 على التوالي مع المدرب الكرواتي كرونسلاف، بعد أن تولى قيادة الفريق بعد الجولة الثالثة من البطولة، وحقق الفوز في ثلاثة لقاءات متتالية أمام الوحدة، وشباب الأهلي، وخورفكان.

أما اتحاد كلباء فنجح بالقيادة الجديدة للمدرب خورخي في تحقيق انتصارين، أعادا الفريق إلى سكة الانتصارات بعد 10 أشهر من عدم تحقيق أي فوز في بطولة الدوري، وهو ما أعطى الثقة للفريق الذي يضم هدافاً مميزاً هو التوغولي مالابا، الذي أحرز خمسة أهداف في ست مباريات، إضافة إلى المجري جوجاك، والأردني ياسين البخيت، وجميعهم لديهم القدرة على إنهاء المباراة في أي وقت.

من جانبه، قال مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، في مؤتمر صحافي: «جميع اللاعبين جاهزون تماماً لخوض مباراة اتحاد كلباء، الذي نحترمه كثيراً، لأنه يعد من الفرق القوية في بطولة الدوري، ويضم بين صفوفه مجموعة مميزة من اللاعبين، خصوصاً اللاعبين الأجانب الذين يمتلكون القدرة على صناعة الفارق في أي مباراة».

في المقابل، قال مدرب اتحاد كلباء، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا: «يجب على الفريق إيقاف جميع إمدادات مهاجمي النصر، خصوصاً الكرات التي تصل إلى هداف الفريق الإسباني نيغريدو، ويجب أن يتعلم اللاعبون من درس المباراة الماضية أمام بني ياس، عندما هبط مستوى اللاعبين في الشوط الثاني، ونصحت اللاعبين بضرورة تفادي الأخطاء التي وقع بها اللاعبون في آخر مباراتين، ويجب أن يتمتع اللاعبون بالتركيز والأداء القوي».

الغيابات

النصر: خليفة مبارك وعامر مبارك والعكبري ومحمد الجسمي.

اتحاد كلباء: لا يوجد.