بالفيديو.. مدرب العين: هكذا سأوقف خطورة لاعب الجزيرة "عموري"

المصدر: معاذ كمبال- العين

أكد مدرب فريق العين لكرة القدم، الكرواتي إيفان ليكو أنه يعرف الخطورة الكبيرة التي يمكن أن يتعرض لها فريقه في مواجهة الجمعة لوجود لاعب فريق الجزيرة، الدولي عمر عبدالرحمن "عموري".

وأشار في المؤتمر الصحافي إلى أنه يكن كل الاحترام له كونه يصنف أحد أفضل لاعبي الوسط في دوري الخليج العربي لكرة القدم، لافتاً إلى أن صفوف فريقه ستشهد استمرار غياب لاعب الوسط أحمد برمان بسبب الإصابة.

وقال رداً على سؤال لـ"الإمارات اليوم" حول ما إذا كان يخطط لوضع "عموري" تحت رقابة لصيقة: "كل الاحترام للاعب عمر عبدالرحمن، هو لاعب مميزي ويتمتع بمهارات فردية رائعة ولديه شعبية كبيرة، لدينا خطط لإيقافه وبالتأكيد من بينها فرض الرقابة اللصيقة عليه او حصاره في أرضية الملعب".

وتابع الكرواتي حديثه حول خطة عموري : "نحن كما قلت سنركز على نقاط الضعف في صفوف منافسنا أكثر من نقاط القوة لديهم، مجدداً كل الاحترام لجميع لاعبي الفريق المنافسة، بالنسبة لي في فريق أيضاً لدي مجموعة من اللاعبين المميزين مثل لابا كودجو وكايو كانيدو وبندر الاحبابي".