أروابارينا: من المبكر الحديث عن المنافسة على لقب الدوري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدرب شباب الأهلي، رودولفو أروابارينا، أن الحديث عن المنافسة على لقب بطولة دوري الخليج العربي لايزال مبكراً، والموسم لايزال طويلاً، مشيراً إلى وجود أربعة فرق قادرة على المنافسة هي شباب الأهلي والجزيرة والعين والشارقة، وأنه لا مجال للتخمين حول هوية البطل من الآن. وأضاف المدرب خلال المؤتمر الصحافي أمس، قبل مباراة فريقه أمام النصر في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، وقال حين سئل عن مستوى البطولة، أنه معجب بأداء فريق عجمان هذا الموسم، مشيراً إلى قوة الفريق. وقال: «فريق عجمان قوي للغاية، ولكن هناك ظروف أخرى تؤثر في قوة وشكل المنافسة بين الفرق، مثل الإصابات، وانضمام اللاعبين للمنتخبات الوطنية، وحجم الغيابات، والمشاركة في أكثر من بطولة، ولكن في الأخير يبقى داخل الملعب 11 لاعباً ضد 11، ولا يوجد مجال للتوقع».

وأضاف المدرب: «من لديه القدرة على الأداء الجيد والحفاظ على توازنه حتى الأسابيع الأخيرة، يمكن أن يحصل على لقب البطولة، والآن أمامنا مباراة مهمة أمام منافس قوي، وكلا الفريقين يعرفان بعضهما جيداً، والنصر لديه حافز قوي الآن بعد تغيير المدرب والفوز الأخير، وأنا أنظر فقط إلى أداء الفريق، والفرصة متاحة أمام الفريقين للفوز، والأكثر تركيزاً سيفوز في المباراة».

- الأكثر تركيزاً سيحقق

الفوز في المباراة.