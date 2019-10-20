بالفيديو.. مواطنة تقتحم عالم الملاكمة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

قدمت بطولة اسيا للناشئين والتي اقيمت برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة واختتمت مؤخرا في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة الملاكمة الموهوبة رحمة المرشدي (15 سنة) كملاكمة مميزة يمكن البناء عليها للمستقبل لما تتمتع به من امكانات فنية وبدنية وذهنية بارزة.

وقادتها قرعة البطولة، لخوض اول مباراة في الدور نصف النهائي لوزنها، امام اللاعبة الأوزبكية ازيزا وبالرغم من خسارتها للمباراة الا انها نالت البرونزية بحسب لوائح البطولة التي تمنح الميدالية البرونزية للمتسابقة التي تصل الدور نصف النهائي.

واوضحت الملاكمة رحمة المرشدي لـ"الامارات اليوم": كنت اعتقد في البداية ان هذه الرياضة مخيفة ويمكن لها ان تعرضني للاذى، لكني وبعد ان مارستها وجدت انها غير خطرة، خصوصا وانها تمارس بوجود عناصر الحماية والامان بوجود واقية الرأس، وتوقعت ان اواجه برفض عائلتي لممارسة الملاكمة، لكن والداي منحاني الفرصة ونجحت بعبور المرحلة الاولى من ممارسة هذه الرياضة، واتطلع لمستقبل حافل بالنجاح.

وتدين رحمة المرشودي بالفضل الى نادي الفجيرة للفنون القتالية لاستكشافها من خلال مشاركتها في البرنامج الصيفي "اجيال المستقبل" والذي ينظمه النادي سنويا ويضم رياضة الملاكمة من بين 7 رياضات اخرى، وتدربها على يد المدرب المصري عادل العشري قبل انظمامها للمنتخب الوطني تحت اشراف المدير الفني المواطن محمد مصبح الشبلي والمدرب المواطنة حنان ابراهيم الزيودي.