الإنجليزي ويليت يتقدم للمركز التاسع في «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقدم الإنجليزي داني ويليت، حامل لقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية، إلى المركز التاسع في الترتيب الموسمي لـ«السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، بعد أداء ممتاز قاده للتتويج بلقب بطولة «بي إم دبليو» في إنجلترا خلال الأسبوع الجاري.

وكسب ويليت 1165 نقطة بعد فوزه بثاني ألقابه في سلسلة رولكس، ليتقدم 51 خطوة للأمام بانتقاله من المركز 60 إلى المركز التاسع في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد إجمالي يبلغ 1795.1 نقطة، ما يضمن له المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وحصد الإسباني جون راهم المركز الثاني ليكسب 780 نقطة، ما جعله ينتقل من المركز الثالث إلى المركز الثاني في «السباق إلى دبي» بمجموع 3438.3 نقطة.