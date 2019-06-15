اللجنة المؤقتة تعتمد ترشيح الكمالي لانتخابات اتحاد ألعاب القوى الدولي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشفت رئيسة اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد ألعاب القوى، المهندسة عزة بنت سليمان، عن أن اللجنة اعتمدت ترشيح المستشار أحمد الكمالي، لانتخابات الاتحاد الدولي لألعاب القوى التي ستجري في سبتمبر المقبل.

وقالت عزة بنت سليمان في تصريحات صحافية: «اللجنة المؤقتة اتفقت بالإجماع على ترشيح الكمالي، الذي يشغل عضوية المكتب التنفيذي، لخوض انتخابات الاتحاد الدولي المقبلة، وقد تم إخطار كل من اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة بهذا القرار بشكل رسمي».

وكانت خلافات حدثت في مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، الذي تم حله من قبل اللجنة الأولمبية، بعد استقالة رئيسه أحمد الكمالي، بسبب الترشح لانتخابات الاتحاد الدولي، إذ عمد خمسة من الأعضاء السابقين على ترشيح أمين السر العام صالح محمد حسن، على حساب الكمالي، رغم أن الأخير يتبوأ المنصب الدولي منذ ثماني سنوات.

وأعربت بنت سليمان عن سعادتها بما سمته المظهر الحضاري الذي خرج عليه اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت أول من أمس. وأوضحت: «خرجت جميع القرارات وفق اللوائح والقوانين بما يتماشى مع الروح المطلوبة من أجل خدمة الرياضة الإماراتية».

وأضافت: نتطلع جميعاً من اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة، إلى ضرورة وجود نظام أساسي لعمل كل الاتحادات، وعدم ربط عملهم بلائحة تنفيذية، لأنها مخالفة للوائح الدولية.

وتابعت: «انضمام اثنين من أعضاء الجمعية العمومية لعضوية اللجنة المؤقتة يؤكد مدى حرص الطرفين على دعم رياضة ألعاب القوى والاستفادة من الأطراف كافة، لتحقيق الهدف الذي ننشده جميعاً للارتقاء باللعبة داخلياً ودولياً».

وختمت بالقول: أشعر بالفخر لرئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى، والتعاون مع الأندية الأعضاء، فالرغبة الصادقة للتعاون موجودة، وجميعنا على قلب واحد لتحقيق أفضل النتائج للعبة.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد ألعاب القوى، قد انتصرت لكل القرارات التي اتخذتها اللجنة الأولمبية حيال اتحاد ألعاب القوى في الفترة الأخيرة، حينما وافقت بحضور 21 مندوباً للأندية الأعضاء في الجمعية العمومية من أصل 22، على تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد بعد الخلافات التي ضربت الاتحاد، وأوصلت العلاقة بين أعضائه إلى طريق مسدود.

ووافقت الجمعية العمومية على المقترح الذي قدمه ممثل نادي البطائح، بأن يتم إعفاء جميع الأعضاء وحل المجلس، نظراً لما ساءت إليه حالة اللعبة، وما حملته هذه الدورة من مشكلات تسيء للعبة، واعتماد إجراء انتخابات تكميلية لمنصب الرئيس ولمنصب عضوية مجلس الإدارة بشكل كامل في شهر أكتوبر المقبل مع استمرار اللجنة المؤقتة الحالية لإدارة عمل الاتحاد حتى موعد الانتخابات.

وعرض ممثل اللجنة الأولمبية الذي حضر اجتماع الجمعية العمومية خطاباً تلقته اللجنة من الاتحاد الدولي، يؤكد تأييده الكامل لكل الإجراءات التي تم اتخاذها في حق الاتحاد المحلي.

بن عاشور ينفي وجود خلافات بين الهيئة والأولمبية

نفى الأمين العام للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد ألعاب القوى صالح بن عاشور، أن تكون هناك أي خلافات بين اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة، في ما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة في ما يخص الاتحاد.

وقال في تصريحات صحافية: اللجنة الأولمبية والهيئة عينان في رأس واحد، وكل خطواتهما تهدف في النهاية لمصلحة الرياضة الإماراتية. ونفى كذلك بشكل نهائي أن يكون هناك تدخل حكومي في عمل الاتحادات الرياضية.

وأكد أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادي كان مثمراً للغاية، وجنى ثماره، وكشف عن الرغبة الكبيرة للأندية الأعضاء في تحقيق الأفضل والأنسب للاتحاد وللعبة، ولخدمة الرياضة الإماراتية بشكل عام.

وفي ما يتعلق بوجود المستشار أحمد الكمالي، في عضوية اللجنة المؤقتة، رغم استقالته السابقة، أكد بن عاشور أن الكمالي كونه عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، كان لابد أن يكون في اللجنة من أجل رياضة الإمارات ومكانتها الدولية، مؤكداً أن وجوده في اللجنة من أجل مصلحة رياضة الإمارات، وليس لأي مصلحة شخصية».

• العمومية أيدت كل القرارات التي اتخذتها اللجنة الأولمبية.

• الكمالي يشغل حالياً عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.