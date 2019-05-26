بالفيديو.. «جميرا 1» ينتزع لقب بطولة ند الشبا للأشبال

فاز فريق جميرا 1 بلقب مسابقة الأشبال في النسخة الأولى لبطولة ند الشبا الرمضانية للأشبال والبراعم، بينما حصل فريق الجوارح على كأس البراعم، في البطولة التي اختتمت أول من أمس، في ند الشبا.

وحسم فريق جميرا 1 اللقب بعد خوضه مباراة مثيرة في النهائي أمام فريق ستوديو زعبيل، إذ انتهت المباراة بالتعادل، قبل أن يتفوق «جميرا 1» في ركلات الترجيح بنتيجة 2-صفر، ليحصل على المركز الأول، وكأس البطولة، وجائزة مالية قدرها 30 ألف درهم، كما حصل كل لاعب على هاتف «آي فون»، بينما جاء «ستوديو زعبيل» في المركز الثاني، وحصل الفريق على جائزة مالية قدرها 20 ألف درهم، وتبعه في المركز الثالث فريق فهود زعبيل 1، الذي حصل على جائزة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

في المقابل، فاز فريق الجوارح بلقب مسابقة البراعم، بفضل حصوله على أكبر عدد من النقاط في البطولة التي أقيمت بنظام الدوري من دور واحد، حيث جاء في المركز الثاني فريق إم إيه جيه، وحل ثالثاً فريق روح دبي، إذ حصل «الجوارح» على الكأس المخصص للبراعم وجائزة مالية قدرها 30 ألف درهم، وهاتف «آي فون» لكل لاعب، كما حصل فريق إم إيه جيه على 20 ألف درهم، وفريق روح دبي على 10 آلاف درهم.

من جهته، أشاد مدير بطولة ند الشبا الرمضانية للأشبال والبراعم، راشد العديدي، بمستوى الفرق المشاركة في النسخة الأولى، مؤكداً أن البطولة أفرزت مجموعة من المواهب التي تحتاج إلى الصقل والرعاية في السنوات المقبلة.

وقال العديدي لـ«الإمارات اليوم» إن اللجنة المنظمة استفادت كثيراً من أحداث النسخة الأولى، موضحاً أنه سيكون هناك إضافات عدة في النسخة المقبلة، من ناحية بعض الشروط واللوائح، إلى جانب فتح باب التسجيل مبكراً لمنح الفرصة لأكبر عدد من الفرق والراغبين في المشاركة في هذه البطولة الفريدة من نوعها، خصوصاً أنه لا توجد بطولات على هذا المستوى بالنسبة إلى الأطفال من البراعم والأشبال.

وأضاف: «الاهتمام بهذه الفئة مهم جداً، خصوصاً إذا نظرنا إلى الدول التي تهتم باللاعبين منذ سن صغيرة، نجد أنها تمتلك قاعدة كبيرة من الموهوبين، وفي الوقت نفسه يتم الاهتمام بهم وتطوير مواهبهم، حتى يصلوا إلى فئات الناشئين والشباب واللعب مع المحترفين».

وتوجه العديدي بالشكر إلى أحمد جابر وسعيد جابر، قائلاً إنهما أطلقا هذه البطولة، مبيناً أن النجاح الذي شهدته النسخة الأولى يؤكد أن الأهداف التي كانت تسعى إليها اللجنة المنظمة تحققت.

وتابع: «سنعمل في النسخة المقبلة على زيادة عدد الفرق، خصوصاً أن النسخة الأولى شهدت مشاركة 10 فرق في فئة الأشبال، وخمسة فرق في فئة البراعم، رغم أنه كان هناك بعض اللاعبين والفرق الأخرى ترغب في المشاركة في البطولة، ولكن بسبب ضيق الوقت، اكتفينا بهذا العدد من المشاركين».

وأشاد مدير بطولة ند الشبا الرمضانية للأشبال والبراعم، بالدور الكبير لرعاة البطولة، وقال: «أتوجه بالشكر إلى جميع من أسهم في نجاح البطولة، وأخص بالذكر معهد بن جابر لتعليم قيادة السيارات، وستوديو زعبيل، وجميع الإداريين وأعضاء اللجنة المنظمة، والفرق المشاركة، كما أشكر شرطة دبي، ومدير مركز شرطة ند الشبا، الدكتور العميد عبدالله بن عمير، على تسهيل مهمتنا في تنظيم البطولة، وإنجاحها، بتأمين المكان والحفاظ على سلامة المشاركين، والأمر نفسه بالنسبة إلى «إسعاف دبي» التي حضرت بقوة، وكانت مساهمة في الحفاظ على سلامة الأطفال المشاركين في البطولة».