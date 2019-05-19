الحوسني: سيطرة الشارقة على جوائز المحترفين تؤكد جدارته باللقب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وصف حارس الشارقة، المتوج بجائزة القفاز الذهبي للموسم الرياضي 2018-2019، عادل الحوسني، مباراة شباب الأهلي في الدور الأول من المسابقة، بأنها الأفضل له في المسابقة.

وكان الحوسني قد تصدى لضربة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحافظ لفريقه على تقدمه 2-1 ويفوز بالنقاط الثلاث.

وقال حارس الشارقة لـ«الإمارات اليوم»: «كل المباريات التي لعبناها في الدوري كانت صعبة، ولكن المباراة الأجمل لي كانت ضد شباب الأهلي، وجميع اللاعبين قد أدوا بدورهم مباراة بطولية».

وأشار الحوسني إلى أن «حصول الشارقة على أربع جوائز من بين الأفضل لحفل جوائز دوري المحترفين، واختيار ثلاثة لاعبين لفريق الأحلام للموسم الحالي، يؤكد مدى العمل الكبير الذي قام به نادي الشارقة هذا الموسم، واستحقاقه عن جدارة لقب بطولة الدوري».

وأوضح: «أن لقب دوري الخليج العربي لن يكون آخر علاقة نادي الشارقة بمنصات التتويج، ولدى الفريق تحد كبير في الموسم المقبل، خصوصاً في بدايته مع بطولة السوبر ضد شباب الأهلي، التي نتطلع للفوز بها لتكون دافعاً قوياً للفريق لتحقيق أهدافه في هذا الموسم».

وحول ردة فعله مع جماهير الشارقة عقب الخسارة من الوصل، وإهداء قميصه إليها، قال الحوسني: «هذا الموقف حدث بشكل عفوي، لقد كنت مقدراً شعور الجماهير التي حضرت إلى زعبيل، والتي كانت تمني النفس بأن ترى فريقها وهو متوج باللقب، ولكن مع الأسف خذلناها في تلك المباراة، ولكننا كلاعبين تعاهدنا أن نفرحها في ملعبنا بالفوز على الوحدة، لأنها تحملت الكثير في هذا الموسم، وقدمت كل أشكال الدعم للنادي، فنحن نعتبرها اللاعب رقم 1، وأنها أصحاب الإنجاز الحقيقي للفوز بالدوري».

وأكمل: «لم يكن ينتابنا أدنى شك بأننا سنفوز بالدوري بعد النتائج الأخيرة لنا في الدوري، ومثل هذه الأمور تحدث لأي فريق، لكن ما يُحسب للملك تمسكه، كما تُحسب وقفة الإدارة والجهاز الفني معنا في هذا الوقت الصعب من عمر المسابقة، وهذا ما حفزنا لحسم اللقب دون الانتظار لمباراة الإمارات الأخيرة».