غاريدو: خالد عيسى لاعب محترف ويمتلك شخصية قوية

المصدر: معاذ كمبال - العين

أثنى مدرب فريق العين، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، على أداء الحارس، خالد عيسى، في المباراة التي جمعت الزعيم مع الدحيل القطري في الدوحة، أول من أمس، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا.

وأشار إلى أن لاعبي خط الدفاع والحارس قدموا أداء جيداً، ونجحوا في التعامل مع محاولات هجومية عدة، وتمكنوا في الشوط الثاني من العودة بالمباراة، وكانوا قريبين من تحقيق الفوز.

وقال في المؤتمر الصحافي، عقب نهاية المواجهة، تعليقاً على سؤال عما إذا كان خالد عيسى سبباً في خروج فريقه بنقطة ثمينة، قال: «في كرة القدم الفوز دائماً يكون بفضل الفريق، وكذلك التعادل والخسارة، بيد أن خالد عيسى يعتبر لاعباً دولياً محترفاً، ويمتلك شخصية قوية على المستطيل الأخضر، وقد نجح في صناعة الفارق خلال المواجهة بتصدياته الحاسمة».

وأشار المدرب إلى أنه تحدث مع لاعبي فريقه بين شوطي المباراة، بعد أن أنهى الفريق الشوط الأول متأخراً بنتيجة 1-2، وقال غاريدو: «طالبتهم بإظهار أفضل ما لديهم، وأن نقدم كل ما لدينا من أجل العودة للمباراة، ثقتي بإمكانات فريقي وجميع عناصر الفريق في العودة للمباراة كانت كبيرة».

ورداً على سؤال حول مدى حظوظ فريقه في التأهل عن المجموعة، قال: «حظوظ جميع الفرق المنافسة على بطاقتَي التأهل عن المجموعة الثالثة حاضرة، ونحن مطالبون بتقديم الأفضل دائماً، وتحقيق النتائج القوية التي تضمن لنا التأهل إلى المرحلة المقبلة».

وأعاد حارس مرمى فريق العين، الدولي خالد عيسى، اكتشاف نفسه باستعادة المستوى المميز الذي قدمه مع «الزعيم» خلال كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد أن قدم مستوى مميزاً وقاد فريقه للتعادل الإيجابي خارج ملعبه.

وتصدى الحارس الدولي لتسع تسديدات على مرماه على مدار الشوطين، من أصل 11 هجمة قادها المنافس، بحسب الإحصاءات الرسمية عقب نهاية المباراة، وأسهم التعادل في قيادة فريقه للحصول على نقطة مهمة في سباق المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للدور ثُمن النهائي للمسابقة القارية.

وقال خالد عيسى، في تصريحات صحافية عقب المباراة، إن الحصول على نقطة من ملعب المنافس يعد نتيجة ممتازة وفقاً لمجريات المباراة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تصديه لتسع تسديدات كان توفيقاً من الله، وأنه سعيد بتألقه في المواجهة، وإسهامه في قيادة الفريق لتحقيق التعادل.

وأضاف الحارس الدولي: «أعتقد أنه تعادل جيد للفريق، نحن واجهنا منافساً لعب بطريقة هجومية، لكن في المقابل لعبنا على أخطائهم واستثمرناها بالشكل الصحيح، ما قادنا إلى الحصول على نقطة، أعتقد أن التعادل نتيجة مُرضية بالنسبة لنا».

وظهر عيسى، الذي ينتهي عقده مع «الزعيم» في نهاية الموسم الحالي، بصورة مميزة خلال مشوار فريقه التاريخي في كأس العالم للأندية، الذي أقيم في ديسمبر الماضي، وكان له الفضل في قيادة العين للمباراة النهائية، بتألقه في ركلات الترجيح أمام تيم ويلغنتون النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية، وفي مواجهة ريفير بليت الأرجنتيني بالدور نصف النهائي.

خالد عيسى تصدى

لتسع تسديدات

من أصل 11 هجمة.