لجنة سلامة الملاعب تتفقد منشآت نادي الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

استقبل نادي الإمارات، أمس، وفداً من الهيئة العام للرياضة، برئاسة عضو مجلس إدارة الهيئة عدنان علي الزعابي، بالإضافة إلى فريق مكوّن من شرطة رأس الخيمة والدفاع المدني، وذلك من أجل التأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة في ملاعب النادي، ورفع تقرير مفصل إلى هيئة الرياضة، للعمل على تدارك الخلل خلال الفترة المقبلة، وكان في استقبالهم عضو مجلس الإدارة ومدير عام النادي عمر صالح الزعابي.

وأكد عدنان الزعابي، في تصريح صحافي بعد الزيارة، أنه تم تسجيل عدد من الملاحظات من جانب الفريق واللجنة، وسترفع قريباً إلى الهيئة العامة للرياضة، وأوضح أنه من الضروري مراعاة تطبيق معايير واشتراطات الأمن والسلامة في الملاعب والمنشآت الرياضية، وتقييم كل المعايير والاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة للمرافق والمنشآت الرياضية في الدولة. وأضاف الزعابي: «نشكر إدارة نادي الإمارات على تسهيل مهام اللجنة خلال الزيارة، وتقديمهم كل المعلومات والمتطلبات المرتبطة باستيفاء البيانات التي تستهدفها اللجنة».

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة نادي الإمارات عمر صالح الزعابي «إدارة نادي الإمارات هدفها الأول والأخير سلامة اللاعبين، ولذلك تم خلال الفترة الماضية عملية تحديث وتجديد للعديد من منشآت النادي، بما يتوافق مع المتطلبات، كما أنه توجد هناك خطة لتحديث بقية المنشآت الأخرى وفق برنامج زمني معتمد».