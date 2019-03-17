بالفيديو.. تحدي "القراصنة" في معسكر المنتخب الأولمبي

المصدر: معاذ كمبال – دبي

شارك لاعب فريق العين، المعار لفريق دينامو زغرب الكرواتي، علي عيد خلال وجوده حالياً في معسكر المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم في تحدي جديد من نوعه أطلق أخيراً تحت مسمى "بايرتس" إي القراصنة باللغة العربية.

وتقوم فكرة التحدي على محاولة ترويض كرة بحجم كرة المضرب بالقدمين لكن الصعوبة تكمن في تنفيذ ذلك يكون مع ربط أحد العينين بعصبة سوداء على طريقة قراصنة البحار.

ويظهر علي عيد خلال مقطع الفيديو الذي نشره اليوم عبر حسابه في خاصية "قصص انستغرام" وهو يحاول تنفيذ التحدي لكنه لم ينجح في ترويض الكرة سوى لأربع ثواني فقط.

ويغادر المنتخب الأولمبي يوم بعد غدٍ الثلاثاء إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويلعب "الأبيض" في المجموعة الرابعة للتصفيات إلى جانب منتخبات السعودية، لبنان والمالديف.