بالفيديو.. بعثة السعودية في الأولمبياد الخاص خلف الهلال في العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

حرصت بعثة المنتخب السعودي لأصحاب الهمم على الوقوف خلف فريق الهلال من داخل استاد هزاع بن زايد في مواجهة العين ضمن افتتاحية مشوار الفريقين في دوري أبطال آسيا لكرة القدم،.

وتقيم البعثة السعودية معسكراً أولياً في فندق "ألوفت" المجاور لاستاد هزاع بن زايد تحضيراً لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص.

وقال نائب رئيس البعثة، فائز الشهري لـ"الإمارات اليوم" أن بعثتهم تقيم حالياً معسكراً في مدينة العين على ان تنتقل لاحقاً إلى الشارقة ومنها إلى أبوظبي للمشاركة في ضربة البداية، مؤكداً أن حضورهم للمباراة يأتي من حرصهم على دعم الفرق التي تمثل السعودية.

يذكر أن بعثة الأخضر تمثل في البطولة 50 رياضيا ورياضية، يشاركون في 10 منافسات رياضية هي (ألعاب القوى، وكرة السلة، والبوتشي، والبولينج، ورفع الأثقال، والتزلج، والسباحة، وتنس الطاولة، والترايثلون والرياضات الموحدة).