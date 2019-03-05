بني ياس يبحث عن مباراة ودية استعداداً لمواجهة الوحدة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس، بقيادة الكرواتي كرونوسلاف غوريتش، إقامة مباراة ودية بعد غدٍ، استعداداً لمواجهة الوحدة في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج العربي، التي تقام في الثامنة والربع من مساء الجمعة 15 مارس على استاد آل نهيان.

وقال مدير الفريق، مرزوق المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الجهاز الفني قرر إقامة هذه المباراة الودية، من أجل المحافظة على لياقة اللاعبين البدنية والفنية، في ظل فترة توقف مسابقة دوري الخليج العربي الطويلة، التي تمتد إلى 28 مارس الجاري».

وقال: «سيتم تحديد طرف المباراة اليوم، وهناك اتصالات يجريها الجهاز الإداري مع أكثر من نادٍ محلي، من أجل الاتفاق مع أحد هذه الفرق لأداء المباراة على ملعب بني ياس، وستكون هذه المباراة هي التجربة الوحيدة قبل مواجهة الوحدة في ما قبل نهائي كأس الخليج العربي».

وأضاف «استأنف الفريق تدريباته مساء أمس، بعد راحة لمدة أربعة أيام، منحها الجهاز الفني للاعبين بعد مباراة الوحدة الأخيرة في الجولة 17 لدوري الخليج العربي، من أجل التقاط الأنفاس واستعادة التركيز الذهني للاعبين، وستتواصل التدريبات يومياً على فترة واحدة بعد المباراة الودية حتى موعد لقاء الوحدة».

وأشار المرزوقي إلى أن الفريق سيستعيد جهود الثنائي فواز عوانة والهولندي ليروي جورج، في مباراة الوحدة المقبلة، بعد انتهاء إيقافهما الذي حرمهما من المشاركة في مباراة الوحدة الأخيرة بدوري الخليج العربي، فيما لايزال المدافع البرازيلي المخضرم روبسون دي باولا يمارس تدريبات علاجية، من أجل تجهيزه للدخول في التدريبات الجماعية للفريق، مؤكداً أن هناك محاولات طبية مكثفة، من أجل أن يلحق اللاعب بمباراة الوحدة، وسيتحدد موقفه في نهاية الأسبوع الجاري.