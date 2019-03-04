بالفيديو .. لحظات عاطفية لدى وصول المدرب زوران للعين

المصدر: معاذ كمبال – العين

رصدت "الإمارات اليوم" اللحظات الأولى لوصول مدرب فريق الهلال السعودي، الكرواتي زوران ماميتش لاستاد خليفة بن زايد لحضور المؤتمر الصحافي للمباراة التي ستجمعه بفريقه السابق مساء يوم "الثلاثاء" على استاد هزاع بن زايد ضمن افتتاحية مشوار الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكانت اللحظات عاطفية بالنسبة للمدرب الذي يعود إلى مدينة العين لأول مرة منذ انتقاله لتدريب الفريق السعودي بعد توصله لاتفاق مع المسؤولين في نادي العين لفسخ عقده بعد عامين حقق خلالها لقبي الدوري وكأس رئيس الدولة بجانب الوصول لنهائي كأس العالم للأندية.

وطلب المدرب من مصور نادي الهلال التقاط بعض الصورة التذكارية له مع بعضاً من أعضاء الجهاز الفني والإداري للاعبي العين كما التقى باللاعب ابراهيما دياكي وتحدث معه لفترة حول الأهداف الحاسمة التي ظل يسجلها مع "الزعيم" في الفترة السابقة.

كما التقى المدرب ببعض الموظفين في النادي قبل أن يتوجه لغرفة ملابس تبديل الملابس المخصصة لفريق العين وصافح اللاعبين المجودين بعد أن كان معظم اللاعبين غادروا نظراً لانتهاء المران الختامي للفريق قبل فترة من بداية المؤتمر الصحافي.

وقال زوران ماميتش في المؤتمر الصحافي إنه من الجيد أن يعود لبيته القديم وأنه يتطلع لتحقيق الفوز مع فريقه الجديد في المواجهة التي تجمع الطرفين مساء يوم "الثلاثاء".

ووجه المدرب رسالة لجماهير فريق العين عبر من خلالها عن شكره للجماهير والمسؤولين في النادي على دعمهم له خلال العامين التي قضاها مع الفريق، وقال: "أدرك أن الوضع في نادي العين ليس بالمرضي للجماهير في الوقت الحالي ولكن أنا متأكد انهم يوماً ما سيعودون لتحقيق النتائج الجيدة".

وحول معرفته بمستوى جميع لاعبي فريق العين قال المدرب زوران: "في كرة القدم لا توجد إي اسرار، لقد عملت هنا لمدة عامين وإذا كنت أعرف كل صغيرة وكبيرة عنهم فهم بالتالي يعرفونني أيضاً، لا اعتقد أن هذا الأمر قد يكون ايجابياً أو سلبياً لأن كرة القدم تقاس بالعطاء فقط داخل الملعب".