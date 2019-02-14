3 بطاقات حمراء في ليلة فوز «يد» شباب الأهلي على النصر

المصدر: جوني جبور - دبي

اضطر الطاقم التحكيمي المكون من محمد النعيمي وإسماعيل سالم، إلى رفع البطاقة الحمراء في ثلاث مناسبات خلال الدقائق الأخيرة من لقاء فريقي شباب الأهلي ومضيفه النصر، في الجولة الثامنة من ذهاب دوري أقوياء كرة اليد، الذي انتهى لمصلحة الأول «31-27».

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء الأولى في وجه لاعب شباب الأهلي مرزوق أحمد، لسلوكه غير الرياضي عقب ضرب الكرة بقوة على الأرض، معترضاً على قرارات الحكام، التي أتبعت بالبطاقة الزرقاء للاعب ذاته في دلالة على طرده خارج حدود الصالة، قبل أن تعود البطاقات الحمراء للظهور مجدداً أمام زميله أحمد ربيع، عقب محاولته الاعتداء على لاعب النصر حمد محمد، وحمراء ثالثة رفعت بوجه لاعب النصر سلطان سعيد للخشونة المتعمدة، في لقاء لم يخلُ أيضاً من البطاقات الصفراء التي رفعت في وجه مدرب النصر سعيد محمد.

وكان شباب الأهلي قد نجح في إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق ثلاثة أهداف «18-15»، قبل أن يوسع الفارق إلى ستة أهداف في الدقائق العشرين الأولى من الشوط الثاني، لتحمل الدقائق الأخيرة اعتراضات بالجملة من قبل الفريقين، الأمر الذي دفع الطاقم التحكيمي لاستخدام جميع البطاقات المتاحة، سواء الحمراء أو الزرقاء أو الصفراء، للوصول بالمباراة إلى نهايتها معلنة فوز شباب الأهلي «31-27»، ليخرج حكما المباراة محمد النعيمي وإسماعيل سالم من أرض الصالة تحت الحماية التي وفرتها لهما عناصر شرطة دبي التي تواجدت خلال المباراة.

وسجلت الجولة مواصلة الشارقة ملاحقة كوكبة الصدارة، بفوزه على ضيفه الوحدة «22-15»، وعودة الوصل من صالة الجزيرة بانتصار صعب على أصحاب الضيافة «24-23»، وانتهاء لقاء الجارين بني ياس وضيفه العين بفوز الزعيم العيناوي «31-22».

وبهذه النتائج، حافظ شباب الأهلي على سجله الخالي من الهزائم، ليهديه انتصاره السابع على التوالي في الارتقاء إلى النقطة 21، بفارق النقطتين عن الشارقة الذي تقدم إلى مركز الوصافة، ولتؤدي خسارة النصر الى دخوله شريكاً على المركز الثالث والنقطة 18 مع جاره الوصل، وتكرار الأمر ذاته مع الجزيرة الذي دخل بشراكة مع العين على المركز الرابع ورصيد النقطة 13، وليستمر الوحدة في شراكته مع الظفرة المرتاح في هذه الجولة على صعيدي المركز الثامن ورصيد النقطة التاسعة، بفارق النقطة الواحدة عن بني ياس صاحب المركز الأخير.

نتائج الجولة الثامنة

شباب الأهلي - النصر «31-27»

الشارقة - الوحدة «22-15»

الوصل - الجزيرة «24-23»

العين - بني ياس «31-22»

ترتيب الفرق بعد الجولة الثامنة

شباب الأهلي 21 نقطة

الشارقة 19 نقطة

النصر 18 نقطة

الوصل 18 نقطة

الجزيرة 13 نقطة

العين 13 نقطة

الوحدة 9 نقاط

الظفرة 9 نقاط

بني ياس 8 نقاط