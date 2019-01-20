بالفيديو.. إدارة بعثة منتخب تايلاند تفاجئ مجموعة العين بقمصان "الزعيم العالمي"

المصدر: معاذ كمبال - العين

لبت اللجنة المنظمة لمجموعة مدينة العين في كأس آسيا لكرة القدم 2019 طلب الجهاز الإداري لبعثة المنتخب التايلاندي المتمثل في شراء قمصان فريق العين من المتجر الرسمي والقيام بزيارة ميدانية لاستاد هزاع بن زايد وذلك عقب نهاية الاجتماع الفني قبل مواجهة المنتخب الوطني التي أقيمت يوم الاثنين الماضي ضمن الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات لحساب المجموعة الأولى.

وقال مصدر لـ"الإمارات اليوم" إن أعضاء الجهاز الإداري لمنتخب تايلاند أخبروا المسؤولين أنهم كانوا يتابعون مشوار "الزعيم" في مونديال كأس العالم بفخر لكونه أحد ممثلي القارة الآسيوية، وإنهم سعداء بما حققه الفريق في البطولة بحصوله على المركز الثاني خلف ريال مدريد الإسباني بعد مشوار مميز حققوا فيه الانتصار على ابطال أوقونوسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وكانت البعثة الأدرية للمنتخب التايلاندي أبدت اعجابها بإستاد هزاع بن زايد الذي اختضن الاجتماع الفني للمباراة وطلبت من مرافق البعثة ضرورة زيارة المتجر الرسمي من أجل شراء قمصان تذكارية والتقاط الصور التذكارية في الملعب الذي احتضن مباريات "الزعيم" في مونديال كأس العالم للأندية الشهر الماضي.

وأشترى أعضاء بعثة المنتخب التايلاندي قمصان فريق العين من المتجر الرسمي كما قاموا بجولة داخلية للاستاد وتعرفوا على تفاصيل أنشاء الملعب الذي استغرق بناؤه 18 شهراً فقط، كما التقطوا الصورة التذكارية مع القميص البنفسجي في أرضية الملعب قبل المواجهة التي جمعت بين "الأبيض" وتايلاند.