شاهد.. العين يجري أول حصة تدريبية لمونديال الأندية

المصدر: معاذ كمبال – العين

دشن فريق العين في الساعة السادسة من مساء اليوم، برنامجه التدريبي استعداداً لانطلاقة مشواره في مونديال كأس العالم للأندية يوم بعد غد، على استاد هزاع بن زايد أمام فريق تيم ويلينجتون النيوزلندي.

وشارك في الحصة التدريبية جميع اللاعبين بما فيهم لاعب الوسط عامر عبدالرحمن الذي لا تزال الشكوك تحوم حول مشاركته بسبب الإصابة التي تعرض أخيراً.

وشهد التدريب روح عالية وسط اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

وبدأ المران بتدريبات احماء وتفكيك للعضلات قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات تكتيكية في وسط الملعب.

ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته مساء غد بحصة تدريبية على ملعب استاد هزاع بن زايد الذي سيستضيف اللقاء.