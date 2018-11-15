اعتماد مواعيد وملاعب ثمن نهائي الكأس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد وملاعب مباريات دور الـ16 لبطولة كأس رئيس الدولة، التي تلعب في ديسمبر المقبل.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة أول من أمس، برئاسة حسن عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المسابقات. وتُقام مباريات هذا الدور على ثلاثة أيام، حيث يلتقي دبا والوحدة 7 ديسمبر على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي 16:45 مساءً، فيما يواجه العين الوصل الساعة 19:30 على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وفي 8 ديسمبر يواجه الفجيرة عجمان الساعة 16:40 باستاد نادي الإمارات، والظفرة مع دبا الحصن الساعة 16:45 عصراً باستاد بني ياس، والشارقة مع الجزيرة 19:30 مساءً باستاد زعبيل، وحتا مع الإمارات على ملعب كلباء 19:30 مساء.

وفي 9 ديسمبر، يواجه بني ياس النصر على استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة 16:40 عصراً، وشباب الأهلي مع كلباء في استاد راشد بن سعيد بعجمان الساعة 19:30 مساءً.