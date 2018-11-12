الرميثي: استقبال ذياب بن زايد لجماهير الوحدة دفعة للعمل المشترك

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

عقدت إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة اجتماعاً بمجموعة كبيرة من جماهير النادي، أول من أمس، باستاد آل نهيان، بحضور سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس النادي.

واستمع سموّه إلى آراء الجماهير حول تراجع نتائج الفريق الأول في بطولة دوري الخليج العربي، والسبل التي يمكن إيجادها لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح، كما استمع إلى آراء أعضاء شركة كرة القدم بقيادة أحمد الرميثي رئيس الشركة، وإلى آراء الجهاز الفني للفريق بقيادة الروماني لورنت ريجيكامب.

وقال رئيس شركة كرة القدم أحمد الرميثي، بعد الاجتماع في تصريحات صحافية، إن «استقبال سمو الشيخ ذياب بن زايد، رئيس النادي، لعدد من الجماهير على هامش اللقاء الذي جمع الإدارة مع جماهير الوحدة، أعطى الجميع دفعة معنوية كبيرة ودعماً ودافعاً للعمل المشترك من أجل مصلحة الشعار، وقبول التحدي في المرحلة المقبلة».

وعلمت «الإمارات اليوم» من مصدر داخل النادي أن الجهاز الفني للفريق طالب بدعم بعض المراكز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خصوصاً في مركز لاعب ارتكاز خط الوسط، سواء بلاعبين مواطنين جيدين أو بلاعبين أجانب، بالإضافة إلى صانع ألعاب، وأن إدارة النادي ستبدأ البحث عن لاعبين جدد لدعم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، أملاً في التمسك بأمل المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمواجهة بني ياس يوم غدٍ، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي.

ويتصدر فريق الوحدة مجموعته برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات.

إدارة النادي ستبدأ

البحث عن لاعبين جدد

لدعم الفريق.