كايو وشيوتاني يهنّئان كاشيما ويرحبان به في «مونديال الإمارات»

المصدر: معاذ كمبال - العين

قدّم لاعبا فريق العين، البرازيلي كايو لوكاس، والياباني تسوكاسا شيوتاني، التهنئة لفريقهما السابق كاشيما أنتلرز الياباني على تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم على حساب بيرسبوليس الإيراني، بعد الفوز في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء أول من أمس، كما رحبا بتأهله لمونديال كأس العالم للأندية الذي سيقام الشهر المقبل في كل من أبوظبي والعين.

وقال كايو لوكاس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور «إنستغرام»: «أبارك لفريقي السابق كاشيما لحصوله على لقب دوري أبطال آسيا عن جدارة واستحقاق، وانتظر رؤيتكم في الإمارات».

بدوره، نشر اللاعب الياباني شيوتاني تغريدة، عبر حسابه الشخصي في «تويتر»، عبر من خلالها عن فرحته الكبيرة بفوز فريقه السابق بلقب دوري الأبطال، وقال: «تهانينا كاشيما انتلرز على لقب دوري الأبطال، وسأنتظركم في مونديال كأس العالم للأندية في الإمارات».

ويشارك فريق العين في النسخة الحالية بوصفه بطلاً لدوري الخليج العربي في نسخته الماضية، وسيبدأ مشواره في البطولة يوم الثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل بمواجهة فريق تيم ويلينغتون على استاد هزاع بن زايد، وفي حال تخطيه سيلتقي مع الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا.