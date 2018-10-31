بالفيديو.. شمسة بنت حشر تتوّج «أميركية دبي» ببطولة السيدات الأولى لكرة الطائرة

المصدر: جوني جبور - دبي

توّجت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة رئيسة لجنة المنتخبات الوطنية، أول من أمس، فريق «الجامعة الأميركية في دبي»، بكأس بطولة السيدات لكرة الطائرة، التي نظمتها جمعية الإمارات لبيوت الشباب، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، بشعار «الرياضة تجمعنا»، ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة 2018»، وشهدت مشاركة أربعة فرق جامعات، ممثلة في مستضيف الحدث، الجامعة الأميركية في دبي، وفريق جامعة رويشستر، والجامعة الكندية، وجامعة الخليج الطبية في عجمان.

وحضر مراسم التتويج، أمين عام الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، الدكتور علي الحاي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لبيوت الشباب، جاسم رجب، وعدد من أعضاء، الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالمي، واتحاد كرة الطائرة، وجمعية الإمارات لبيوت الشباب.

وجاء لقب فريق الجامعة الأميركية بالعلامة الكاملة، بعد أن استهلّ البطولة بالفوز على رويشستر «25-10»، واتبعها بانتصارٍ عريض على فريق جامعة الخليج الطبية «25-7»، واختتمها بالفوز على فريق الجامعة الكندية في دبي بشوطين دون رد «15-4 و15-4»، فيما حلّ فريق جامعة رويشستر وصيفاً برصيد انتصارين وخسارة واحدة، وجاء فريق الجامعة الكندية ثالثاً بانتصار وحيد وخسارتين، وحلول فريق جامعة الخليج الطبية بالمركز الرابع.

وأكدت الشيخة شمسة بنت حشر أن هذه الفعاليات تسهم بصورة فاعلة في تحقيق الفائدة القصوى من مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة، خصوصاً على صعيد اكتشاف المواهب من المقيمين وأبناء الجاليات من مواليد الدولة، التي من سبيلها رفد الأندية والمنتخبات الوطنية.

وقالت لـ«الإمارات اليوم»، إن «المسؤولين في القطاع الرياضي في الدولة مطالبون ببذل مزيدٍ من الجهد على صعيد اكتشاف المواهب بصورة عامة، والنسائية على وجه التحديد، لما تمثله البطولات الجامعية وحتى المدرسية من فرصة سانحة لاكتشاف المواهب من بنات المواطنات والمقيمات أو مواليد الدولة، فلعبة كرة الطائرة تعد بجانب كرة السلة في المرتبة الثانية من الناحية الجماهيرية بعد كرة القدم». وأوضحت: «النشاط النسائي في كل الألعاب يعاني نقص الزاد البشري، خصوصاً على صعيد اللاعبات المؤثرات والموهوبات، لتقدم مثل هذه البطولة فرصاً إضافية لاتحادات الألعاب الجماعية بصورة عامة، وكرة الطائرة على وجه التحديد، فرصة لاكتشاف المواهب القادرين على رفد الرياضة الإماراتية». وشجعت الشيخة شمسة بنت حشر الجامعات على الانخراط في البطولات الرسمية المحلية، وقالت في ختام حديثها: «بكل تأكيد وجود الفرق النسائية للجامعات سيشكل إضافة إلى البطولات الرسمية المحلية، وأدعو الجامعات لتشجيع فرقها للوجود في المسابقات الرسمية لاتحاد اللعبة».