«نادي أبوظبي» يعلن إطلاق الأكاديمية البحرية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، أمس، إطلاق الأكاديمية البحرية الجديدة للنادي، وذلك على هامش معرض أبوظبي للقوارب واليخوت، الذي ينطلق في أرض المعارض ابتداء من اليوم حتى 20 الجاري، حيث يضم أبرز وأحدث ما يقدمه عالم الرياضات البحرية من يخوت وأعمال بحرية مختلفة ومتنوعة.

وأعلن سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي البحري، عن الأكاديمية البحرية بشكل رسمي من خلال المعرض. ووجود جناح خاص بالأكاديمية في المعرض نفسه، حيث سيضم كل ما تقدمه الأكاديمية من تدريبات وحصص مختلفة، تشمل كل أنواع الرياضات البحرية، بالإضافة إلى الرياضات الترفيهية والمجتمعية أيضاً، التي تغطي كل مجالات البحر.

وقال سموه: الأكاديمية ستكون استثماراً مهماً في المجتمع، قبل أن تكون استثماراً رياضياً، وستكون فوائدها بلا حدود، سواء من الناحية الرياضية أو خدمة شرائح المجتمع بكل المجالات الترفيهية التي ستعود بفائدة إيجابية على كل منتسبي الأكاديمية.

وقال سموه: إنشاء الأكاديمية كان طموحاً للنادي في السنوات الماضية، وعملنا جاهدين من أجل أن نقوم بتحقيق هذا الطموح، وسيكون مقرها على كاسر الأمواج في أبوظبي.

وأكد سموه أن الأكاديمية الحالية تأتي لكي تحقق الكثير من الأهداف، ويكون لها دور فعال في خدمة المجتمع والرياضة البحرية.