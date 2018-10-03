الاتحاد يمهل الأندية حتى نهاية السنة للالتزام بـ «سقف الرواتب وهدايا اللاعبين»

المصدر: منصور السندي - دبي

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم خلال اجتماعه، أمس، بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة مروان بن غليطة، الموافقة على التوصية المقدمة من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، الخاصة بدمج التعهد الخاص من قبل الأندية بالكشف عن الهدايا التي تقدمها للاعبين المواطنين المحترفين، فوق الأمور الأخرى الموجودة في العقد الرسمي، الخاصة بسقف رواتب اللاعبين وحساباتهم البنكية، ومنحها مهلة حتى 31 ديسمبر المقبل.

وألزم الاتحاد الأندية بتعهد خطي في ما يتعلق بسقف الرواتب والهدايا، قبل الموعد المحدد، فيما أكد أمين عام اتحاد الكرة، محمد بن هزام، أن الاتحاد كلف لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بوضع الآلية المناسبة بشأن العقوبات التي ستوقع على النادي أو اللاعب المخالف. وأشار إلى أنه تمت أيضاً الموافقة على استثناء اللاعبين المقيمين المسجلين في الأندية بقطاع المراحل السنية خلال الموسم الماضي من شرط الإقامة لمدة ثلاث سنوات. وقال بن هزام في تصريحات صحافية عقب الاجتماع: «بناء على التوصية المقدمة من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، فقد وافق اتحاد الكرة على دمج تسليم التعهدات الخطية الخاصة باللاعبين لتقدم مع التعهدات الخاصة بالأندية، المتعلقة بالالتزام بسقف رواتب اللاعبين والحسابات البنكية للاعبين، التي كان مقرراً تسليمها أمس، إلى 31 ديسمبر كآخر موعد».

وتابع «تمت أيضاً الموافقة للأندية بالتبديل الرابع للاعبين في الأشواط الإضافية في كأس رئيس الدولة، اعتباراً من دور الـ16، أسوة بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الخصوص»، وأضاف: «ناقش مجلس الإدارة تقريراً عن المنتخبات بجميع مراحلها، كما استمع لشرح من لجنة الحكام بخصوص استخدام تقنية الحكم الفيديو في الدوري».

وأشار إلى أن اتحاد الكرة وافق على إقامة ورش عمل للأندية، لمناقشة تسجيل ومشاركة اللاعبين من مواليد عام 97، وتقرر تشكيل هيئة الشباب والتعليم من الخبراء والمختصين برئاسة المدير الفني للاتحاد، عبيد مبارك الشامسي.

وأعلن اتحاد الكرة أنه سيتم، اليوم، الإعلان عن القائمة الجديدة للمنتخب الأول، استعداداً للمعسكر المرتقب خلال الفترة من السادس حتى 16 من الشهر الجاري، مشيراً إلى أنه تم استحداث جوائز للاعبي المراحل السّنية.

- السماح للأندية

بالتبديل الرابع في

كأس رئيس الدولة.

- الكشف اليوم عن

القائمة الجديدة

للمنتخب الوطني.