بالفيديو.. رسميا الهلال والمريخ يلتقيان في أبوظبي ..وتكريم سودانيين

المصدر: الإمارات اليوم - الخرطوم

كشف الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد بن هزام الظاهري عن تفاصيل مباراة القمة السودانية التاريخية التي ستجمع بين الهلال والمريخ في شهر نوفمبر المقبل على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

وقال ابن هزام في تصريحات صحافية خاصة لـ"الإمارات اليوم" في الخرطوم أن المباراة ستقام بقيادة طاقم تحكيم إماراتي وستطبق فيها تقنية الفيديو وسيقام على هامشها تكريم لعدد من الشخصيات السودانية التي خدمت في الإمارات.



وتقام المباراة بدعم ورعاية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة وتأتي المبادرة ايمانا بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين منذ تأسيس الاتحاد وذلك كبادرة اولى للتعاون بين الطرفين للتعاون وتبادل الخبرات الرياضية في المستقبل، ولاعادة الكرة السودانية التي الواجهة مجددا بعد ان عانت الكثير من الظروف في الفترة السابقة.



ولن تقتصر المبادرة تلى اقامة قمة الكرة السودانية في أبوظبي بل ستكون الثقافة والادب حاضرة من خلال تنظيم اسبوعا خاصا للثقافة السودانية تجمع من خلالها كل ادباء وشعراء وكتاب السودان ليعرفوا الجميع عن ثقافتهم المنوعة والتي اثرت الساحة الثقافية العربية طوال عقود من الزمن.