بالفيديو.."التراث الإماراتي" في أجمل سباقات القوارب الشراعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أحرز القارب "الوصف 127" لمالكه النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش لقب سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما التي تعد من أجمل السباقات التراثية الاماراتية، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السبت.

وامتد السباق من عمق مياه الخليج نحو خط النهاية قبالة فندق برج العرب على شاطئ دبي، لمسافة تزيد عن 14 ميلا بحريا، وبزمن يزيد عن ساعة وبمشاركة 85 محملاً.

ونجح "الوصف 127" في اختيار المكان المناسب في خط البداية ومن ثم اتخاذ المسار المناسب والتكتيك الخاص الذي مكن طاقمه من الوصول أولا إلى خط النهاية بعد منافسة قوية مع باقي القوارب المشاركة ومن بينها القارب "غازي 103" لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي وبقيادة النوخذة احمد سعيد سالم الرميثي الذي حل ثانيا، والقارب "زيوريخ 156" لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة خليفة مهير المزروعي المركز الثالث في الترتيب العام للسباق.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية علي ناصر بالحبالة أن الجميع عاش في السباق الكبير فرحتين، الأولى بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ88 للمملكة العربي السعودية الشقيقة الذي صادف أمس وأيضا مع بدء فعاليات الموسم البحري الجديد 2018-2019 فكان السباق كرنفالا بحق جسد الكثير من المعان في إحياء تراث الآباء والأجداد والذي يربط شعوب المنطقة.

من جانبه، نوه مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية هزيم محمد القمزي على جميع المشاركين ضرورة الالتزام مستقبلا باللوائح والأنظمة مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة اتخذت قرارا بإلغاء نتيجة المحملين 96 و257 في السباق لعدم توقف القاربين لمساعدة البحار في حالة وقوعه في المياه حسب نص البند (17/9) من لائحة العقوبات.



أول 10 مراكز



1- الوصف 127

2- غازي 103

3- زيوريخ 156

4- زلزال 170

5- الفاروق 206

6- وداحس 153

7- هداد 136

8- السرب 80

9- لاهوب 240

10- الذيب 44