بالفيديو .. نادي العين يتوحد خلف مشجع عيناوي مريض

المصدر: العين - الإمارات اليوم

توحد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين مع لاعبو فرق المراحل السنية بالنادي من أجل رفع معنويات المشجع “العيناوي” عمر الشامسي “15 سنة” والذي غادر الدولة للعلاج بسبب وعكة صحية مفاجئة تعرض لها أخيراً.

وأعرب نجوم العين ولاعبي فريق تحت 15 سنة في مقطع فيديو نشره النادي اليوم عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن أمنياتهم الصادقة لعمر عن صادق أمنياتهم بالشفاء العاجل والعودة بالسلامة إلى الدولة كما قدموا له الدعوة لزيارة النادي ومشاركة لاعبي فريق تحت الـ15 سنة حصة تدريبية.

وأهدى نجوم “الزعيم”، المشجع العيناوي، عمر الشامسي، قميص العين الجديد والذي حمل تواقيع لاعبي الفريق الأول والمدير الفني زوران ماميتش، إلى جانب حقيبة عيناوية مقدمة من لاعبي كتيبة 15 سنة البنفسجية.

وحظيت المبادرة بتفاعل لافت من جماهير نادي العين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن تقديرهم لدور النادي الرائد في تعزيز التواصل مع الجماهير وخدمة المجتمع.