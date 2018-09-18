اتحاد الكرة يكشف حقيقة تجنيس تيغالي للعب في المنتخب

المصدر: منصور السندي وجوني جبور –دبي

أكد الأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد بن هزام الظاهري، في تصريحات صحافية، ردا على سؤال بشأن تجنيس لاعب الوحدة المحترف الارجنتيني سيبستيان تيغالي للعب في صفوف المنتخب الوطني خلال ظهوره المرتقب في كأس اسيا المقررة في الإمارات يناير المقبل، أن اتحاد الكرة ليست الجهة المختصة بمنح الجنسية، مشددا على أن اتحاد الكرة لن يتردد في دعم المنتخب باي لاعب تتوافر فيه الشروط والمعايير ويتم اختياره من قبل الجهاز الفني للمنتخب.

وكان رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، أحمد الرميثي قد قال في تغريدة على حسابه الشخصي على" توتير" ردا على ما يثار بشأن تجنيس تيغالي للعب في صفوف المنتخب إن الجنسية الإماراتية هي شرف وتكريم لحاملها.

ويلعب المنتخب في كأس اسيا ضمن المجموعة الأولى التي تضم الى جانبه منتخبات البحرين وتايلاند والهند.