«رشوة» تطيح بمدرب منتخب نيجيريا

المصدر: لاغوس - أ.ف.ب

قرر الاتحاد النيجيري لكرة القدم، أمس، إيقاف مدرب منتخب المحليين ومساعد مدرب المنتخب الأول ساليسو يوسف 12 شهراً، وتغريمه 5000 دولار أميركي، وذلك على خلفية حصوله على دفعة مالية من صحافيين ادعيا أنهما وكيلا أعمال للاعبين.

وعاقبت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد يوسف لحصوله على 1000 دولار، بحسب مقطع فيديو نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» يظهره وهو يقبض المال بعد حديث مع صحافيين زعما أنهما وكيلا لاعبين.

وجاء في تقرير الشبكة البريطانية أن «الوكيلين» وعدا يوسف الذي كان مدرباً لمنتخب بلاده خلال بطولة الأمم الإفريقية للمحليين في المغرب، بالحصول على 15% من قيمة انتقال محتمل لبعض اللاعبين.