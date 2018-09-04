بالفيديو: تعرف إلى "مسار غودولفين" البرنامج الرائد لتمكين المواطنين امتهان صناعة الخيل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت الاسطبلات العالمية للخيول "غودولفين" فيديو ترويجي يسلط الضوء على برنامج "مسار" الذي يدخل عامه الثالث ويعد برنامجاً أكاديمياً وتطبيقياً في الوقت ويوفر للمواطنين الشباب تجربة الدخول في عالم فريد من سباقات وإنتاج الخيول المهجنة على نطاق العالم، وذلك في خطة البحث عن قادة مميزين وطموحين من أبناء الدولة من كلا الجنسين للانضمام لدفع العام 2019، خصوصاً أن البرنامج اختتم العام الماضي الدفعة الأولى، ويدخل حالياً في المراحل الختامية من الدفعة الثانية، وذلك في التزامن مع تطوير ومهارات المنتسبين المتعلقة في صناعة الخيل، في ظل التمهيد لانخراطهم مستقبلاً في صناعة الخيل.

وسيتم اختيار مجموعة من الإماراتيين من الجنسين ممن تتراوح أعمارهم من 20 الى 30 عاما للانتساب للدورة وستتاح للمشاركين فرصة استيعاب تراثهم الفروسي على أمل ان يصبحوا قادة في هذه الرياضة والأعمال المرتبطة بها مستقبلا.

وتمتد الدورة التي يخضع لها المنتسبون في برنامج مسار إلى 10 أشهر بين دبي والمملكة المتحدة وإيرلندا، وتضم مناهج أكاديمية وعلمية متنوعة إضافة إلى فرص تدريبية في صفوة مؤسسات الفروسية المرموقة في العالم.