أبرز 10 رواتب لاعبين في العالم بـ «الدقيقة»

المصدر: حميد نعمان ـ دبي

تحظى رواتب نجوم كرة القدم باهتمام متزايد في السنوات الأخيرة، بالنظر إلى أرقامها الفلكية، التي لم تعد حكراً على الدوريات الأوروبية، بل انتقلت عدواها إلى أماكن أخرى من العالم، أبرزها الصين. ونلقي الضوء في التقرير التالي على اللاعبين الـ10 الأعلى أجراً في العالم، بما يتقاضونه في الدقيقة الواحدة، وعلى رأسهم الثلاثي الأبرز في السنوات الماضية، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في حين يغيب عن القائمة النجم المصري محمد صلاح، الذي على الرغم من تجديد عقده مع ليفربول براتب سنوي يعادل 13.6 مليون يورو (25 يورو في كل دقيقة)، إلا أنه لم يخوله دخول قائمة الـ10 الأبرز في العالم، وأغلبهم في أندية أوروبية.

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