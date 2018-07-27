شباب الأهلي يتعاون مع «كيدزانيا» وينظم بطولة للأطفال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرّر نادي شباب الأهلي دبي، التعاون مع مركز كيدزانيا للأطفال، التابع لمركز دبي للتسوق ومجموعة إعمار العقارية، من أجل وجود مقر دائم لنادي شباب الأهلي داخل منطقة كيدزانيا طوال العام، بما يوفر خدمة رياضية جديدة للأطفال الصغار، وجمهور النادي الذي يستطيع أن يستفيد من هذه الخدمات الجديدة، عن طريق الاشتراك مع النادي.

وفي هذا الإطار ينظم نادي شباب الأهلي بطولة كروية داخل ملعب مصمم بمنطقة كيدزانيا، خلال الفترة من 29 يوليو الجاري حتى 29 أغسطس المقبل، بواقع ثلاثة أيام أسبوعياً، وفي كل يوم ثلاث مباريات، حيث تم الاتفاق على البطولة ودعوة الفرق المشاركة في مباراة مدة كل منها 15 دقيقة، ولأعمار من 6-9، 10-12، 13-15 عاماً.

ويأتي الإعلان الجديد مواكبة مع سياسة النادي التي تهدف للتواصل مع الجمهور والمجتمع، والبحث عن تميز وراحة جمهور النادي، وقاعدته الكبيرة، ويبحث النادي أيضاً خلال الفترة القادمة عقد شراكات تعاونية جديدة مع عدد من الشركات والمؤسسات لخدمة جمهور النادي، ولن يقتصر وجود شباب الأهلي خلال أشهر الصيف فقط، وإنما طوال العام، ووجود مكان مخصص للنادي للأطفال في المنطقة المغلقة الأشهر للأطفال في إمارة دبي.