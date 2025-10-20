"أسود الأطلس" على عرش كرة القدم.. عثمان معما أفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن جوائز بطولة كأس العالم للشباب 2025، التي اختتمت في تشيلي بتتويج المنتخب المغربي باللقب التاريخي بعد فوزه على الأرجنتين 2-0 في المباراة النهائية عن أفضل لاعب في العالم.

وحصد المغربي عثمان معما جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد الأداء اللافت الذي قدّمه طوال المنافسات، حيث قاد منتخب بلاده لتحقيق أول لقب في تاريخه على مستوى كأس العالم للشباب، وكان من أبرز عناصر الفريق بمهاراته العالية وتأثيره الحاسم في المباريات.

وجاء مواطنه ياسر الزابيري في المركز الثاني ضمن قائمة الأفضل، بعد مساهمته الكبيرة في تحقيق الإنجاز المغربي، بينما حل الأرجنتيني ميلتون ديلغادو في المركز الثالث عقب ظهوره بمستويات مميزة أسهمت في وصول منتخب بلاده إلى النهائي.

وتوّج المنتخب المغربي باللقب العالمي عقب فوزه المستحق على الأرجنتين 2-0 في نهائي مثير احتضنه ملعب سانتياغو الوطني بالعاصمة التشيلية، ليكتب أسود الأطلس فصلاً جديداً في تاريخ كرة القدم الأفريقية والعربية.