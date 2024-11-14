تعادل محبط للسعودية مع أستراليا في تصفيات كأس العالم

تعادلت السعودية سلبيا مع مضيفتها أستراليا اليوم الخميس ضمن المجموعة الثالثة بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026، في الظهور الأول للمدرب الفرنسي إيرفي رينار بعد عودته إلى الفريق.

وعاد رينار، الذي رحل عن تدريب المنتخب السعودي في مارس 2023 لقيادة منتخب بلاده للسيدات، بعد إقالة الإيطالي روبرتو مانشيني من منصبه بالتراضي أواخر الشهر الماضي.

ورفعت السعودية رصيدها إلى ست نقاط من خمس مباريات في المركز الثالث وتتأخر بفارق الأهداف عن أستراليا صاحبة المركز الثاني.

ويتأهل صاحبا أول مركزين في المجموعة، التي تضم أيضا اليابان والبحرين والصين وإندونيسيا، بعد نهاية المرحلة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما يتقدم صاحبي المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة في التصفيات.

وتتصدر اليابان، التي تلعب غدا الجمعة أمام إندونيسيا، ترتيب المجموعة برصيد عشر نقاط، متفوقة بفارق أربع نقاط عن أستراليا والسعودية، وتأتي البحرين في المركز الرابع برصيد خمس نقاط قبل مباراتها مع الصين في وقت لاحق من اليوم.