كأس الشارقة للجوجيتسو تنطلق غداً

تنطلق غداً منافسات «كأس الشارقة للجوجيتسو» (من دون بدلة)، التي ينظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وإشراف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية. وتقام المنافسات في الصالة الرياضية لنادي الحمرية وتستمر ليومين، وسيشهد اليوم الأول منافسات الفئات العمرية من 4 إلى 12 سنة، بينما سيشهد اليوم الثاني منافسات الفئة العمرية 13 سنة للأعمار المفتوحة، وذلك بمشاركة نخبة واسعة من اللاعبين. بدوره، قال رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أحمد عبدالرحمن العويس، إن تنظيم البطولة يأتي انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية للنادي، بنشر ثقافة ممارسة رياضات الدفاع عن النفس في إمارة الشارقة، ولمنح فرصة جديدة للاعبين لمزيد من الاحتكاك الفني والاستعداد للبطولات المقبلة وفقاً لأجندة اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية حميد حسن الشامسي، أن النادي لن يدخر أي جهود ممكنة لإنجاح البطولة، خصوصاً أنه يشهد نقلة نوعية من خلال ممارسة رياضة الجوجيتسو في صفوفه، وأن البطولة ستسهم بشكل فاعل في نشر هذه الرياضة.