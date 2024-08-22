بني ياس يمنح قميص سواريز للوافد الجديد أرنود

منحت شركة نادي بني ياس لكرة القدم القميص رقم 11، الذي كان يرتديه اللاعب المتألق غاستون سواريز، المنتقل لصفوف شباب الأهلي، إلى الوافد الجديد، الفرنسي لوسامبا أرنود، الذي تعاقد معه «السماوي» قادماً من ألانيا سبور التركي، ليعزز خط الوسط. ونشر النادي، أمس، عبر حسابه في تطبيق «إكس» صور توقيع العقد مع اللاعب الفرنسي لوسامبا، وذكر أن لاعبه الجديد يتمتع بخبرة طويلة في الملاعب الأوروبية، وأنه سبق له اللعب مع نادي نيس الفرنسي، وسيركل بروج البلجيكي إلى جانب تمثيل منتخبات المراحل السنية لفرنسا، وأنه شارك في 37 مباراة دولية في مختلف الفئات.