جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك بالصور سجل البطل الإماراتي الصاعد في رياضة الزوارق السريعة، قائد زورق «مبارك مارين7» عبيد بن مبارك، تألقاً لافتاً في ظهوره العالمي الأول، وحقق المركز الثاني في أولى مراحل جائزة النرويج للزوارق السريعة - فورمولا4 خلال منافسات «ماتش ريس». هنّأ مجلس دبي الرياضي، البطل الأولمبي الدنماركي فيكتور أكسيلسن المقيم في دبي منذ أربع سنوات، بمناسبة فوزه بذهبية فردي الريشة الطائرة في أولمبياد باريس، وهي الميدالية الذهبية الثانية له توالياً، بعد فوزه بالذهبية الأولى في أولمبياد طوكيو قبل ثلاث سنوات. حلق الجواد «كولجاني» لرافلس بارتنرشب، بإشراف بيتر همرسلاي، وقيادة بادي برادلي، بلقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 4000 جنيه إسترليني، والذي أقيم، أول من أمس، بمضمار لنجفيلد العريق في العاصمة البريطانية لندن أعلن «سكي دبي» انطلاق الدورة الـ15 من فعالية «تحدي محارب الجليد»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي يوم 22 سبتمبر المقبل، حيث ستتحول الوجهة الحائزة جائزة أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم إلى مضمار بطول 3.5 كيلومترات يضمّ أكثر من 20 عائقاً. صورة المصدر: الإمارات اليوم التاريخ: 07 أغسطس 2024 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App