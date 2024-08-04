جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك بالصور تُوج الجواد «فيسبروي» بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز، أمس، على مضمار ليفورنو كابريلي الإيطالي، ضمن فعاليات النسخة الـ16 من مهرجان «سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان». نظمت رابطة المحترفين الإماراتية في دبي، أمس، ورشة عمل انطلاق الموسم الجديد، بحضور ممثلي الأندية المحترفة الـ14، إذ استعرضت الإنجازات التي تم تحقيقها تسويقياً، وتناولت مستجدات وتعديلات لوائح المسابقات، والتسويق، والبث التلفزيوني، والإعلام. حقق بطلا الإمارات عمر السويدي وبلقيس الهاشمي انتصارين بارزين في النسخة الخامسة من بطولة أبوظبي إكستريم التي أقيمت أمس، بصالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وخطفا أنظار الجماهير بعد تقديم مستوى فني عالٍ. حقق المتسابق الإماراتي راشد القمزي نجم فريق أبوظبي لقب سباق «الماتش ريس»، ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 2» التي تقام بمدينة تونسبرغ في النرويج. صورة التاريخ: 04 أغسطس 2024 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App