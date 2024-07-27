جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك بالصور حصد أبطال الإمارات للدراجات المائية خمس ميداليات لفئة البراعم بالبطولة الدولية للدراجات المائية فئة «جي إس بي» المقامة حالياً في بولندا، حملت إمضاء علي آل علي (ذهبية)، وعبدالله العوضي (فضية)، وسهيل الطاير (فضية)، وأحمد سالم (برونزيتان). يستضيف مضمار سيداد جارديم في نادي الجوكي كلوب بمدينة ساو باولو في البرازيل، اليوم، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز للأمهار والمهرات العربية الأصيلة، برعاية النسخة الـ16 من «مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان». ينظم مجلس أبوظبي الرياضي النسخة الثالثة من سباق «بايك أبوظبي جران فوندو» للدراجات الهوائية في 16 نوفمبر المقبل على مسار يبلغ طوله 150 كم، يبدأ من أبوظبي وينتهي في العين، ويبلغ مجموع جوائز السباق مليوني درهم. حصد المنتخب الوطني للشراع سبع ميداليات (ثلاث ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين) في المهرجان الدولي البحري بدورته الـ16 في مدينة الرباط المغربية، الذي اختتم فعالياته أول من أمس، ضمن تحضيرات المنتخب للاستحقاقات المقبلة. صورة المصدر: الإمارات اليوم التاريخ: 27 يوليو 2024 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App