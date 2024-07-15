ماكنتري يحقق ثاني ألقاب "نخبة الغولف" في "السباق إلى دبي"

حقق اللاعب الأسكتلندي روبرت ماكنتري، لقب بطولة بطولة جينيسيس اسكتلندا المفتوحة، ضمن جولة دي بي ورلد للغولف التي تقام تحت شعار "السباق إلى دبي"، بعد نهاية دراماتيكية في الجولة الأخيرة من منافسات البطولة أمس الأحد، ليحقق اللاعب حلمه بالتتويج أمام جماهير بلاده.

وتعتبر بطولة جينيسيس اسكتلندا المفتوحة واحدة من بطولات سلسلة رولكس، لنخبة الأحداث الحصرية خلال الموسم، والتي تضم أيضاً بطولات: هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وبي إم دبليو بي جي أيه الإنجليزية المفتوحة، وأبوظبي إتش إس بي سي، وبطولة جولة دي بي ورلد.

أنهى ماكنتري منافسات البطولة بإجمالي 18 ضربة تحت المعدل، ليحقق اللقب الثالث في مسيرته في جولة دي بي ورلد، لينطلق بسرعة الصاروخ ويقطع 109 خطوة، ويحتل المركز الثالث في الترتيب العالمي الصادر اليوم لـ "السباق إلى دبي" من رولكس، بإجمالي 1,571 نقطة هذا الموسم.

وحل بالمركز الثاني الأسترالي أدم سكوت برصيد 17 ضربة تحت المعدل، ليكون من أبرز اللاعبين الذين تقدموا على ترتيب "السباق إلى دبي" هذا الأسبوع، بانتقاله 36 مقعداً نحو المركز الخامس بإجمالي 1,497 نقطة.

واكتفى الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، بالمركز الرابع برصيد 14 ضربة تحت المعدل، وهو الذي يتصدر ترتيب "السباق إلى دبي" هذا الموسم، بإجمالي 3,236 نقطة.

من ناحية أخرى، اختتمت فجر اليوم الأحد منافسات بطولة إيسكو الأمريكية ضمن روزنامة جولة دي بي ورلد، وتوج باللقب اللاعب الإنجليزي هاري هال، بعد خوض 3 حفر إضافية فاصلة، عقب تساوي خمسة لاعبين بنفس الرصيد البالغ 22 ضربة تحت المعدل في ختام الجولات الأربع الرئيسية.

ويشهد الموسم الحالي إقامة خمس سلسات دولية لكل منها هويتها الخاصة هذا الموسم في جولة دي بي ورلد، ولكل سلسلة بطلها الخاص، الذي سيكسب في كل منها 200 ألف دولار أمريكي من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار أمريكي. وسيتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة "باك 9"، قبل أن يختتم الموسم بعد أن يطوف العالم تحت عنوان "بلاي أوف" الختامي لجولة دي بي ورلد.

وتضم روزنامة جولة دي بي وورلد للغولف هذا الموسم 44 بطولة في 24 دولة حول العالم، على أن يكون ختام الموسم الحالي للجولة التي تطوف العالم تحت شعار "السباق إلى دبي"، بضيافة الإمارات مع نظام متجدد عبر بطولتين على التوالي في شهر نوفمبر من العام الجاري مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في نادي ياس لينكس بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب "السباق إلى دبي"، ثم بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً.