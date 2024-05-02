الكاف يعلن تأهل نهضة بركان لنهائي الكونفدرالية

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الخميس أن الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) قرر احتساب نتيجة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب في إياب الدور قبل النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية لصالح الفريق المغربي 3-صفر بعدما تعذر إقامة اللقاء وتأهله إلى النهائي مع إحالة ملف المباراة للجنة الانضباط.

وكان من المفترض إقامة لقاء إياب قبل النهائي بين نهضة بركان واتحاد العاصمة يوم الأحد الماضي إلا أن الخلاف السياسي بشأن قميص الفريق المغربي تجدد مرة أخرى لينسحب الفريق الجزائري.

ووضع نهضة بركان على قميصه خريطة موسعة للمغرب ضمت الصحراء الغربية المتنازع عليها والتي كانت موضع خلاف بين الرباط والجزائر مع إغلاق الحدود بين الجارتين الواقعتين في شمال أفريقيا منذ تسعينات القرن الماضي.

وقالت صحيفة النهار الجزائرية إن اتحاد العاصمة «امتنع عن لعب مواجهة نهضة بركان في إياب الدور قبل النهائي بسبب الخريطة المزعومة والوهمية التي دخل بها لاعبو نادي نهضة بركان عند الإحماء و هي التي كانت سببا في رفض القائد بلعيد والبقية في الدخول إلى المستطيل الأخضر بشعار السيادة خط أحمر والسيادة قبل كل شيء».

وقال الاتحاد المغربي في بيان إنه «توصل اليوم لنسخة من قرار لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن مباراة إياب قبل نهائي كأس الكونفدرالية بين نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.

»وعُقد الاجتماع أمس الأربعاء، وقررت اللجنة بإجماع أعضائها ما يلي.

«خسارة اتحاد العاصمة الجزائري 3-صفر، إحالة ملف المباراة إلى لجنة الانضباط لاتخاذ إجراءات تأديبية إضافية محتملة. تأهل فريق نهضة بركان رسميا إلى المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية الأفريقية والتي ستجمعه بفريق الزمالك المصري يوم 12 مايو بالملعب البلدي بمدينة بركان ومباراة الإياب يوم 19 مايو بالقاهرة»

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وكان الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) قرر احتساب نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين لصالح الفريق المغربي 3-صفر بعدما تعذر إقامة اللقاء.