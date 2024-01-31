الزمالك يتفق مع بيراميدز على ضم عبدالله السعيد

أتمت إدارة الزمالك المصري إجراءات انتقال عبدالله السعيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مصدر بالزمالك اليوم الخميس، إنهم اتفقوا بالفعل مع بيراميدز علي ضم عبدالله السعيد (38 عاما).

وأضاف: «انهينا الاتفاق علي ضم عبدالله السعيد ووقع اللاعب بالفعل علي العقود لمدة عام ونصف العام».

وأوضح «سيتم قيد عبدالله السعيد خلال الساعات القليلة المقبلة قبل غلق الباب رسمياً منتصف الليل».

وينتهي تعاقد عبدالله السعيد مع بيراميدز في نهاية الموسم الحالي، ولم يتم تجديده.